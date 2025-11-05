Пользователей призывают соблюдать правила и обращать внимание на новые ограничения движения транспорта в Тернопольской области, что позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах.

Ограничение движения транспорта в Тернопольской области было введено на двух улицах Черткова для оптимизации дорожного передвижения, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Чортковский городской совет на своей странице в соцсети, предоставляя детали новой схемы организации движения.

Изменения коснулись Маневского и Слепого, где теперь действует одностороннее движение.

На улице Маневского теперь транспорт курсирует в направлении Пигуты и Независимости, что позволяет избежать перекрестков с противоположным движением и улучшает пропускную способность дороги. В то же время на Слепого выбрали направление на улицу Независимости, обеспечивая логическое сообщение с другими транспортными потоками в городе.

В организации движения приняли во внимание безопасность водителей и пешеходов. Новые дорожные знаки установлены, а жителей и гостей Чорткова просят внимательно следить за сигналами и указаниями. Благодаря введенным изменениям надеются уменьшить пробки и повысить комфорт передвижения в центральной части города.

Пользователей призывают соблюдать правила и обращать внимание на новые ограничения движения транспорта в Тернопольской области, что позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах. Одностороннее передвижение на указанных участках облегчает планирование маршрута и способствует более предполагаемому и упорядоченному передвижению автомобилей и спецтранспорта.

Кроме того, в Тернополе введите новую систему оплаты проезда. Речь идет о «Файной карте» или «Социальной карте Тернополя», которая позволяет жителям экономить на поездках и получать скидки в общественном транспорте.

