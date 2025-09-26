Місцевим жителям надали графік відключення світла з 30 вересня по 3 жовтня в Запорізькій області, щоб вони могли підготуватися.

Графік відключення світла з 30 вересня по 3 жовтня в Запорізькій області зачепить кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", планові роботи стосуються обслуговування та ремонту електрообладнання, тож мешканцям радять заздалегідь підготуватися та розпланувати свій побут.

За повідомленням компанії, 30.09 з 09:00 до 17:00 без електроенергії залишиться село Долинське. Обмеження стосуються вулиці Центральна, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

Роботи пов’язані з ремонтом електрообладнання, який у подальшому дозволить забезпечити більш стабільне та безпечне електропостачання для місцевих жителів.

Окрім цього, 2.10 з 09:00 до 17:00 роботи будуть проводитися у Широкому. В цей час знеструмлення торкнуться Першотравневої, з будинків під номерами від 1 до 28 і від 36 до 56 включно, а також будинку під номером 7.

Фахівці пояснюють, що обслуговування включає заміну старих ліній та перевірку елементів обладнання, щоб уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

3.09 незручності будуть змушені терпіти мешканці Новоолександрівки та Кушугума з 09:00 до 16:00. Так, у Новоолександрівці це стосуватиметься Центральної, 2а, 2в, 2, 4а.

А в Кушугумі - йдеться про ряд адрес: Історична, 8, 10, 12, 26, 28, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 57, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37а, 39, 45, 47, 49, 53, 53а, 57, 59, 51, 59, 63, Леваневського, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 197, 201, 203, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, Нагорна, 46, 7, Піщана, 63, 65.

Фахівці радять жителям регіону враховувати графік відключення світла з 30 вересня по 3 жовтня в Запорізькій області.

