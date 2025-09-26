Местным жителям предоставили график отключения света с 30 сентября по 3 октября в Запорожской области, чтобы они могли подготовиться.

График отключения света с 30 сентября по 3 октября в Запорожской области коснется нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", плановые работы касаются обслуживания и ремонта электрооборудования, поэтому жителям советуют заранее подготовиться и распланировать свой быт.

По сообщению компании, 30.09 с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останется село Долинское. Ограничения касаются улицы Центральная, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

Работы связаны с ремонтом электрооборудования, позволяющим в дальнейшем обеспечить более стабильное и безопасное электроснабжение для местных жителей.

Кроме этого, 2.10 с 09:00 до 17:00 работы будут проводиться в Широком. В настоящее время обесточения коснутся Первомайской, из домов под номерами от 1 до 28 и от 36 до 56 включительно, а также дома под номером 7.

Специалисты объясняют, что обслуживание включает замену старых линий и проверку элементов оборудования во избежание аварийных ситуаций в будущем.

3.09 неудобства будут вынуждены терпеть жители Новоалександровки и Кушугума с 09:00 до 16:00. Так, в Новоалександровке это касается Центральной, 2а, 2в, 2, 4а.

А в Кушугуме – речь идет о ряде адресов: Историческая, 8, 10, 12, 26, 28, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 57, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37а, 39, 45, 47, 49, 53, 53а, 57, 59, 51, 59, 63, Леваневского, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 197, 201, 203, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, Нагорная, 46, 7, Песчаная, 63, 65.

Специалисты советуют жителям региона учитывать график отключения света с 30 сентября по 3 октября в Запорожской области.

