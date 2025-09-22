Мешканці Запорізької області повинні врахувати тимчасові зміни, які введені через графік відключення світла з 24 по 25 вересня.

Графік відключення світла з 24 по 25 вересня в Запорізькій області охоплює кілька населених пунктів та ряд вулиць, де проводитимуть ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 24 по 25 вересня в Запорізькій області принесе певні незручності для місцевих мешканців.

Так, 24.09 з 08:00 до 17:00 знеструмлять ряд вулиць у Кушугумі: Соборна 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Шевченка 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179.

Одночасно, з 09:00 до 17:00 повністю залишаться без електрики села Новосергіївка, Смоляне та Уділенське. Ці ремонти планові і необхідні для підтримки стабільного постачання в холодний період, коли навантаження на мережі збільшується.

25.09 з 09:00 до 11:00 та з 14:00 до 17:00 електроенергію не подаватимуть у селі Балабине, де роботи зачеплять такі адреси: Матросова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 38, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, Українська 2, 2б, 23, 40, 39, 3.

У цей же день з 09:00 до 17:00 знеструмлення буде й у Відрадному: Горького 9, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, Миру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, Щаслива 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30, Яблунева 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33.

Фахівці підкреслюють, що місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення світла з 24 по 25 вересня в Запорізькій області, щоб уникнути незручностей.

