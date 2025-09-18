Графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Запорізькій області створить певні незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Запорізькій області стосується кількох населених пунктів, де на час проведення ремонтних робіт мешканці залишаться без електроенергії, повідомляє Politeka.

Як попередили на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Запорізькій області, перш за все, охоплює село Сонячне.

22.09 з восьмої 8:00 до 17:00 електропостачання буде припинено на вулицях 8 березня 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 23, 29, 18, 20, Абрикосова 3, 5, 7, 8, 9, 11, 97а, 97, 14, 15, 16, 17, Виноградна 67, 65, 63, 61, 57а, 57, 60, 62, 64, 66, 68а, 68, 70, 72, 73, 74а, 71, 69.

А також Вишнева 35, 33, 39, 30, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52а, 52г, 60, 49, 51, 59, Заозерна 35, 37, Незалежності 23, 22, 18, 16, 14, Олександрівська 13б, 13а, 17, Престижна 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 21, Прогресивна 121, 129, 109, 113.

У цей же день, знеструмлення зачеплять село Івано-Ганнівка, Наталівка, Степне та Черепівське. Енергетики зазначають, що ці населені пункти будуть повністю обмежені в постачанні у період з 9:00 до 17:00.

23.09 електропостачання буде обмежене у селі Лежине з 09:00 до 17:00. Тут без електрики залишаться мешканці таких адрес: Лугова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Молодіжна 2, Привокзальна 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 109, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 116, Садова 27, 29, 30, 24.

Центральна 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76б, 76а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 129а, 91, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102а, 102, 104, 106, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117.

Того ж дня і в той же час, незручності створять і для мешканців Степного на вулицях буде припинене у селі Степне на вулицях Нагорна 52 та Урожайна 22, 24, 5, 7.

Окрім цього, графік відключення світла з 22 по 23 вересня в Запорізькій області передбачає повне знеструмлення Нової Оленівки, Новоолександрівки, Новостепнянського та Шевченківського 23.09.

