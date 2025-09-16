Жителі регіону мають підготуватися до введення графіка відключення світла з 18 по 19 вересня в Запорізькій області.

Графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Запорізькій області охопить достатньо багато населених пунктів, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією із сайту "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Запорізькій області охоплює кілька сіл і селищ, де триватимуть роботи з ремонту електрообладнання.

У четвер, 18.09 з 09:00 до 17:00 електрики не буде у смт Кушугум. Обмеження торкнутися таких адрес: Озерна 18а, Олімпійська 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29а, 29, 33, 35, пров. Заїзжий 29, 33, 4, 19, 6, 23, 2, 3, 7, 20, 10, 27, 17а, 25а, 27а, 31, 12, 1а, 16, 9, 18, 3а.

У цю ж дату та час буде ще ряд обмежень:

Августинівка: вулиця Молодіжна 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 49, 51, 53, 55, 57, Садова 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2, Миру 4, 8, 10, 6, 5, 3, 1.

Дніпрові Хвилі: Степна 2, 1, 3, 5, 4, Центральна 22а, 9, 11, 13, 1, 3, 21, 29, 37, 39а, 5, 12, 10, 8, пров. Тихий (будинки без номерів)

Окрім цього, незручності для місцевих мешканців доведеться терпіти й у пʼятницю, 19.09.2025 з 09:00 до 17:00:

Новоолександрівка: Сонячна 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 2а; Степна 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40.

Долинське: Центральна 95, 95а, 95/2, 97, 99, 99/2, 101, 103, 103a, 105, 107, 109, 109а, 115, 117a, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

Тож місцевим варто враховувати графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Запорізькій області.

