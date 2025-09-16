Жители региона должны подготовиться к вводу графика отключения света с 18 по 19 сентября в Запорожской области.

График отключения света с 18 по 19 сентября в Запорожской области охватит достаточно много населённых пунктов, сообщает Politeka.

Согласно информации с сайта "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 18 по 19 сентября в Запорожской области охватывает несколько сел и поселков, где будут продолжены работы по ремонту электрооборудования.

В четверг, 18.09 с 09:00 до 17:00 электричества не будет в пгт Кушугум . Ограничение затронуть следующие адреса: Озерная 18а, Олимпийская 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29а, 29, 33, 35, пер. Заезжий 29, 33, 4, 19, 6, 23, 2, 3, 7, 20, 10, 27, 17а, 25а, 27а, 31, 12, 1а, 16, 9, 18, 3а.

В эту же дату и время будет еще ряд ограничений:

Августиновка : улица Молодежная 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 49, 51, 53, 55, 57, Садовая 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 24 6, 4, 2, Мира 4, 8, 10, 6, 5, 3, 1.

Днепровые Волны : Степная 2, 1, 3, 5, 4, Центральная 22а, 9, 11, 13, 1, 3, 21, 29, 37, 39а, 5, 12, 10, 8, пер. Тихий (дома без номеров)

Кроме того, неудобства для местных жителей придется терпеть и в пятницу, 19.09.2025 с 09:00 до 17:00:

Новоалександровка: Солнечная 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 2а; Степная 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40.

Долинское: Центральная 95, 95а, 95/2, 97, 99, 99/2, 101, 103, 103a, 105, 107, 109, 109а, 115, 117a, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

Поэтому местным следует учитывать график отключения света с 18 по 19 сентября в Запорожской области.

