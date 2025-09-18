График отключения света с 22 по 23 сентября в Запорожской области создаст некоторые неудобства для местных жителей.

График отключения света с 22 по 23 сентября в Запорожской области касается нескольких населённых пунктов, где на время проведения ремонтных работ жители останутся без электроэнергии, сообщает Politeka.

Как предупредили на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 22 по 23 сентября в Запорожской области, прежде всего, охватывает село Солнечное.

22.09 с восьми 8:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на улицах 8 марта 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 23, 29, 18, 20, Абрикосова 3, 5, 7, 8, 9, 11, 97а, 97, 14, 15, 16, 17, Виноградная 67, 65, 63, 61, 57а, 57, 60, 62, 64, 66, 68а, 68, 70, 72, 73, 74а, 71, 69.

А также Вишневая 35, 33, 39, 30, 34, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52а, 52г, 60, 49, 51, 59, Заозерная 35, 37, Независимости 23, 22, 18, 16, 14, Александровская 13б, 13а, 17, Престижная 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 21, Прогрессивная 121, 129, 109, 113.

В этот же день, обесточивание тронут село Ивано-Анновка, Натальевка, Степное и Череповское. Энергетики отмечают, что эти населенные пункты будут полностью ограничены в поставках в период с 9:00 до 17:00.

23.09 электроснабжение будет ограничено в селе Лежин с 09:00 до 17:00. Здесь без электричества останутся жители таких адресов: Луговая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Молодежная 2, Привокзальная 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 109, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 06 108, 116, Садовая 27, 29, 30, 24.

Центральная43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76б, 76а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 129а, 91, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102а, 102, 104, 106, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117.

В тот же день и в то же время неудобства создадут и для жителей Степного на улицах будет прекращено в селе Степное на улицах Нагорная 52 и Урожайная 22, 24, 5, 7.

Кроме того, график отключения света с 22 по 23 сентября в Запорожской области предусматривает полное обесточивание Новой Оленевки, Новоалександровки, Новостепнянского и Шевченковского 23.09.

