График отключения света с 24 по 25 сентября в Запорожской области охватывает несколько населенных пунктов и ряд улиц, где будут производиться ремонт электрооборудования, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 24 по 25 сентября в Запорожской области доставит определенные неудобства для местных жителей.

Так, 24.09 с 08:00 до 17:00 обесточат ряд улиц в Кушугуме: Соборная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Шевченко 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165а, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179.

Одновременно с 09:00 до 17:00 полностью останутся без электричества села Новосергеевка, Смоляное и Удиленское. Эти ремонты плановые и необходимы для поддержания стабильных поставок в холодный период, когда нагрузка на сети увеличивается.

25.09 с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 17:00 электроэнергию не будут подавать в селе Балабино , где работы зацепят такие адреса: Матросова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 38, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, Украинский 2, 2б, 23, 40, 39, 3.

В этот же день с 09:00 до 17:00 обесточивание будет и в Отрадном : Горького 9, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7, Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, Счастливая 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30, Яблоневая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33.

Специалисты подчеркивают, что местным жителям следует учитывать график отключения света с 24 по 25 сентября в Запорожской области во избежание неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.