Обмеження руху транспорту в Києві вводиться з 26 вересня на кількох важливих вулицях української столиці.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Із 26 вересня до 31 жовтня частково діятиме обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Панаса Мирного в Печерському районі. Обмеження діятимуть щодня з 8 до 20 години.

На цій ділянці дорожні служби виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи охоплять відрізок від вулиці Сергія Гусовського до будинку 19 на вулиці Панаса Мирного. За словами фахівців, оновлення дорожнього полотна має на меті підвищити безпеку руху, покращити якість проїзду та створити більш комфортні умови для мешканців і водіїв.

Під час проведення робіт буде встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження, а також організовано безпечний рух пішоходів поруч із зоною ремонту.

Крім цього, у період із 26 до 29 вересня дорожні роботи триватимуть і в Соломʼянському районі столиці. Щодня з 12 години дня до 5 години ранку наступного дня станеться обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Солом’янській.

Як зазначили у «Київавтодорі», на цій ділянці дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Це дозволить суттєво покращити стан дороги, забезпечити рівне й безпечне дорожнє покриття та підготувати його до подальшої експлуатації.

У комунальній корпорації наголошують, що такі роботи є важливими для підтримання належного стану транспортної інфраструктури міста та забезпечення безпечного руху. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень і враховувати їх під час планування своїх поїздок.

