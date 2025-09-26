В коммунальной корпорации подчеркивают, что такие работы и ограничения движения транспорта в Киеве важны для поддержания надлежащего состояния транспортной инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся с 26 сентября на нескольких важных улицах украинской столицы, сообщает Рoliteka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 26 сентября по 31 октября частично будет действовать ограничение движения транспорта в Киеве на улице Панаса Мирного в Печерском районе. Ограничения будут действовать каждый день с 8 до 20 часов.

На этом участке службы будут производить текущий ремонт дорожного покрытия. Работы охватят отрезок от улицы Сергея Гусовского до дома 19 на улице Панаса Мирного. По словам специалистов, обновление дорожного полотна - повысить безопасность, улучшить качество проезда и создать более комфортные условия для жителей и водителей.

В ходе работ будут установлены временные дорожные знаки и ограждения, а также организовано безопасное движение пешеходов рядом с зоной ремонта.

Кроме этого, в период с 26 по 29 сентября дорожные работы будут продолжаться и в Соломенском районе столицы. Ежедневно с 12 часов дня до 5 часов утра следующего дня произойдет ограничение движения транспорта в Киеве на улице Соломенской.

Как отметили в «Киевавтодоре», на этом участке дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Это позволит существенно улучшить состояние дороги, обеспечить ровное и безопасное дорожное покрытие и подготовить его к дальнейшей эксплуатации.

В коммунальной корпорации подчеркивают, что такие работы важны для поддержания надлежащего состояния транспортной инфраструктуры города и обеспечения безопасного движения. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании своих поездок.

