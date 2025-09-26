За останні місяці мешканці міста відчули, що подорожчання продуктів у Запоріжжі набирає обертів.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося певних груп товарів, повідомляє Politeka.

Як інформують у Головному управлінні статистики регіону, від початку року цінники на продовольство зросли на 5,8%, що практично відповідає загальноукраїнському показнику у 6%.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі також відобразилося на тому, що у серпні споживчі ціни додали ще 0,1%, тоді як по країні загалом зафіксували незначне зниження на 0,2%.

Найбільший вплив на споживчий кошик мають харчові товари. М’ясо та похідні продукти у Запоріжжі подорожчали на 0,9%, а з початку року їх вартість зросла на 17,8%.

Риба та морепродукти додали у вартості 3,7%, молоко піднялося на 2,2%, а яйця зросли на 3,8%. Саме цей набір товарів найбільше впливає на гаманець звичайного українця, коли він йде до магазину чи на ринок.

Водночас, серпень приніс певне полегшення в деяких сегментах. Сезонні овочі на ринках і в магазинах подешевшали в середньому на 8,8%. Найбільше впали цінники на баклажани, моркву, цибулю, капусту та картоплю, де зниження склало від 16,3% до 43,1%.

Фрукти також стали коштувати менше на 5,6%, хоча за рік вони вже піднялися на 44%. Цукор впав на 1,8%, що трохи зменшує навантаження на сімейний бюджет.

Окрім цього, станом на першу декаду вересня 2025 року середній цінник на десяток яєць коливається від 67,90 до 72,53 гривні за даними Мінфіну.

Експерти прогнозують поступове збільшення вартості вже з другої половини вересня, бо завершується сезон пропозиції від невеликих ферм, маленьких птахофабрик та домашніх господарств.

Промислова пропозиція залишатиметься на стабільному рівні, однак через сезонні коливання і витрати на комбікорм, вартість може змінюватися.

