Варто завчасно підготуватися до графіка відключення світла з 27 по 28 вересня в Полтавській області.

Графік відключення світла з 27 по 28 вересня в Полтавській області вводиться в окремих населених пунктах через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Чорнухинської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 27 по 28 вересня в Полтавській області. Обмеження введуть 28 вересня 2025 року в селі Ковалі з 08:00 до 16:30 на вулицях:

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36);

Ярівська (б. 92а).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Піски-Удайські з 8 до 17 години за адресами:

Заями (б. 3, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54);

Косий хутір (б. 47).

Причина обмежень: виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ).

27 числа через виконання ремонту з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електроенергії у селі Чорнухи на вулицях:

Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15);

пров.Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9);

вул.Стовпова (б. 15, 17, 19, 26).

Мележика (б. 21, 23, 23/а, 25), (б. 18, 23, 23а);

пров.Мирний (б. 1, 2, 3, 3 а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30);

Шевченка (б. 16, 18).

Обмеження будуть діяти з 8 до 16:30 години в залежності від закінчення ремонтних робіт. Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 27 по 28 вересня в Полтавській області.

