Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 27 по 28 сентября в Полтавской области.

График отключения света с 27 по 28 сентября в Полтавской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Чернухинского территориального общества.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 27 по 28 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 28 сентября 2025 года в селе Ковали с 08:00 до 16:30 на улицах:

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36ДА);

Яривська (б. 92а).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в населенном пункте Пискы-Удайськи с 8 до 17 часов по адресам:

Заями (б. 3, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54);

Косый хутир (б. 47).

Причина ограничений: выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ).

27 числа из-за выполнения ремонта по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электроэнергии в селе Чорнухы на улицах:

Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15);

пер. Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9);

ул.Стовпова (б. 15, 17, 19, 26).

Мележика (б. 21, 23, 23/а, 25), (б. 18, 23, 23а);

пер.Мырный (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30);

Шевченка (б. 16, 18).

Ограничения будут действовать с 8 до 16:30 часов в зависимости от окончания ремонтных работ. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 27 по 28 сентября в Полтавской области.

