Водіям одного з великих міст та прилеглих громад варто заздалегідь підготуватися, адже вже від завтра запровадять обмеження руху транспорту в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Кременчуцької міської ради, на кілька днів місто житиме в режимі тимчасових змін, що зачеплять насамперед тих, хто щодня перетинає Крюківський міст.

У повідомленні міськради вказано, що з 23 по 26 вересня з 9:00 до 17:00 триватимуть обмеження руху транспорту в Полтавській області, які безпосередньо стосуються Крюківського мосту у Кременчуці.

У цей період одна зі смуг автопроїзду буде закрита. За даними міської ради, рішення ухвалили через необхідність провести роботи з відновлення окремих конструктивних елементів переправи.

Міст, який є важливою артерією для міста, потребує технічного догляду. Саме тому ремонтні бригади виходитимуть на об’єкт у денний час, коли є можливість оперативно виконати заплановане.

Влада запевняє, що обмеження руху транспорту в Полтавській області діятимуть лише кілька днів, однак просить водіїв бути уважними та враховувати зміни під час планування своїх маршрутів.

