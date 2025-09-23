Водителям одного из крупных городов и близлежащих общин следует заранее подготовиться, ведь уже с завтрашнего дня введут ограничение движения транспорта в Полтавской области , сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Кременчугского городского совета, на несколько дней город будет жить в режиме временных изменений, которые коснутся прежде всего тех, кто ежедневно пересекает Крюковский мост.

В сообщении горсовета указано, что с 23 по 26 сентября с 9:00 до 17:00 будут продолжаться ограничения движения транспорта в Полтавской области, непосредственно касающиеся Крюковского моста в Кременчуге.

В этот период одна из полос автопроезда будет закрыта. По данным городского совета, решение было принято из-за необходимости провести работы по восстановлению отдельных конструктивных элементов переправы.

Мост, который является важной артерией для города, нуждается в техническом уходе. Поэтому ремонтные бригады будут выходить на объект в дневное время, когда есть возможность оперативно выполнить запланированное.

Власти уверяют, что ограничения движения транспорта в Полтавской области будут действовать всего несколько дней, однако просят водителей быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

Напомним, ранее мы также писали о том, где в Полтаве можно зарабатывать от 35 тысяч гривен. Мы собрали несколько самых актуальных и привлекательных вакансий, которые по силам даже пожилым людям.

В статье по ссылке можно посмотреть предложения работодателей с достойной зарплатой и в разных сферах. Каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили