Робота для пенсіонерів у Полтаві стає доступнішою завдяки різним пропозиціям, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії відкриті на платформі work.ua.

Оголошення охоплюють декілька напрямків, тому люди старшого віку можуть підібрати заняття, яке відповідатиме їхнім умінням та побажанням.

Одним із найбільших роботодавців виступає сервіс Glovo, що запрошує кур’єрів. Робота можлива пішки, на велосипеді, мотоциклі або власному авто. Оплата передбачена щодня чи щотижня, загальний дохід може досягати 35 тисяч гривень. Сервіс забезпечує страхування під час виконання завдань, а для кандидатів, які працюватимуть на автомобілях, потрібні паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт. Військові документи чоловікам не вимагаються.

Ще одна відкрита позиція — прибиральниця у ТРЦ «Конкорд». Працівниці доведеться підтримувати чистоту у приміщеннях, доглядати за санвузлами, виносити сміття та дбати про порядок на вітринах. Основні вимоги — охайність, відповідальність і уважність. Попередній досвід бажаний, проте необов’язковий. Роботодавець надає всі засоби для прибирання, обіцяє стабільні виплати й зручні перерви.

Крім цього, у місті відкрита вакансія бариста. Вимоги прості: вік від 18 років, готовність навчитися готувати кавові напої, робота з касою та дотримання чистоти робочої зони. Графік змінний — можливі варіанти 2/2, 3/3 чи 4/4. Це дозволяє обирати зручний режим. Посада підходить і тим, хто не має великого стажу, і студентам, і людям старшого віку.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює різні сфери: від кур’єрської доставки до обслуговування та сервісу. Такі пропозиції допомагають поєднувати стабільний дохід із соціальною активністю. Детальні описи вакансій, а також контакти для працевлаштування розміщено на порталі work.ua.

