Работа для пенсионеров в Полтаве становится доступнее благодаря разным предложениям, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии открыты на платформе work.ua.

Объявления охватывают несколько направлений, поэтому люди постарше могут подобрать занятия, которые будут соответствовать их умениям и пожеланиям.

Одним из крупнейших работодателей выступает сервис Glovo , приглашающий курьеров . Работа возможна пешком, на велосипеде, мотоцикле или собственном авто. Оплата предусмотрена ежедневно или еженедельно, общий доход может достигать 35 тысяч гривен . Сервис обеспечивает страхование при выполнении заданий, а для кандидатов, которые будут работать на автомобилях, нужны паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт. Военные документы мужчинам не требуются.

Еще одна открытая позиция – уборщица в ТРЦ «Конкорд» . Работнице придется поддерживать чистоту в помещениях, ухаживать за санузлами, выносить мусор и заботиться о порядке на витринах. Основные требования – аккуратность, ответственность и внимательность. Предыдущий опыт желателен, но необязателен. Работодатель предоставляет все средства для уборки, обещает стабильные выплаты и удобные перерывы.

Кроме этого, в городе открыта вакансия бариста . Требования просты: возраст от 18 лет, готовность научиться готовить кофейные напитки, работа с кассой и соблюдение чистоты рабочей зоны. График переменный — возможные варианты 2/2, 3/3 или 4/4 . Это позволяет выбирать удобный режим. Должность подходит и тем, кто не имеет большого стажа, и студентам, и людям постарше.

Итак, работа для пенсионеров в Полтаве охватывает разные сферы: от курьерской доставки до обслуживания и сервиса. Такие предложения помогают совмещать стабильный доход с социальной активностью. Подробные описания вакансий, а также контакты для трудоустройства размещены на портале work.ua.

