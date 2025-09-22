Подорожчання проїзду на Закарпатті відображає як ініціативу перевізника, так і дотримання загальних нормативних стандартів.

Подорожчання проїзду на Закарпатті цього разу зачепило Мукачево, повідомляє Politeka.

Місцева влада ухвалила рішення про зміну тарифу на автобусному сполученні, що з’єднує місто з селом Нове Давидково.

Оновлений тариф торкнувся маршруту №32. Згідно з ухвалою виконавчого комітету Мукачівської міської ради, з 28 травня 2025 року квиток коштує 23 гривні. До цього вартість становила 18 гривень. Офіційне підтвердження озвучило Управління міського господарства, підкресливши, що перегляд тарифів став вимушеним кроком.

Основними чинниками для такого рішення стали заява перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106», економічні підрахунки та рекомендації профільної комісії. Саме ці обставини зумовили підвищення цін, яке реалізували відповідно до вимог чинного законодавства й регуляторних документів, що регламентують порядок формування тарифів у транспортній сфері. Отже, подорожчання проїзду на Закарпатті відображає як ініціативу перевізника, так і дотримання загальних нормативних стандартів.

Паралельно в регіоні з’явилися й інші транспортні нововведення. В Ужгороді з 1 липня 2025 року почала діяти електронна система оплати в автобусах. Пасажири можуть оплачувати поїздки через мобільний додаток CIVIL, що дозволяє купувати квитки, сканувати QR-коди, переглядати історію оплат і контролювати рух транспорту онлайн.

Крім того, для зручності введені спеціальні картки. Неперсоніфікований варіант коштує 200 гривень, з яких одразу доступно 82,54 гривні для використання. Така картка не має строку дії й підходить для всіх пасажирів.

Зміни демонструють, що транспортна сфера області поступово адаптується до сучасних умов, хоча підвищення тарифів і залишається відчутним для мешканців.

