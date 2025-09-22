Подорожание проезда в Закарпатье отражает как инициативу перевозчика, так и соблюдение общих нормативных стандартов.

Подорожание проезда на Закарпатье на этот раз задело Мукачево, сообщает Politeka.

Местные власти приняли решение об изменении тарифа на автобусном сообщении, соединяющем город с селом Новое Давыдково.

Обновленный тариф затронул маршрут №32. Согласно определению исполнительного комитета Мукачевского городского совета, с 28 мая 2025 года билет стоит 23 гривны. До этого стоимость составила 18 гривен. Официальное подтверждение озвучило Управление городского хозяйства, подчеркнув, что пересмотр тарифов стал вынужденным шагом.

Основными факторами такого решения стали заявление перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106», экономические подсчеты и рекомендации профильной комиссии. Именно эти обстоятельства обусловили повышение цен, реализуемое в соответствии с требованиями действующего законодательства и регуляторными документами, регламентирующими порядок формирования тарифов в транспортной сфере. Следовательно, подорожание проезда в Закарпатье отражает как инициативу перевозчика, так и соблюдение общих нормативных стандартов.

Параллельно в регионе появились другие транспортные нововведения. В Ужгороде с 1 июля 2025 начала действовать электронная система оплаты в автобусах. Пассажиры могут оплачивать поездки через мобильное приложение CIVIL, позволяющее покупать билеты, сканировать QR-коды, просматривать историю оплат и контролировать движение транспорта онлайн.

Кроме того, для удобства введены специальные карты. Неперсонифицированный вариант стоит 200 гривен, из которых сразу доступно 82,54 гривны для использования. Такая карта не имеет срока действия и подходит всем пассажирам.

Изменения демонстрируют, что транспортная сфера области постепенно адаптируется к современным условиям, хотя повышение тарифов остается ощутимым для жителей.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили