Обмеження руху транспорту в Чернівцях на найближчі дні пов’язані як із ремонтами доріг, так і зі святковими подіями до Дня міста.

У Чернівцях запроваджуються тимчасові обмеження руху транспорту, пов’язані з ремонтними роботами та святкуванням Дня міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернівецька міська рада.

За повідомленням міської адміністрації, на проспекті Незалежності між вулицями Головною та Ясською рух буде повністю перекритий до 29 вересня включно через ремонт дорожнього покриття.

На вулиці Вокзальній, у районі будинків №36–38, роботи з відновлення дорожньої мережі триватимуть 25–26 вересня. У цей період рух транспорту на цій ділянці буде частково обмежений, щоб забезпечити безпеку та ефективність проведення ремонтних робіт.

Крім того, 4–5 жовтня, у зв’язку з проведенням благодійного заходу до Дня міста, на площі Соборній перекриють односторонню ділянку дороги від вулиці Героїв Майдану до Івана Франка. Обмеження діятиме щодня з 16:00 до 22:00, що дозволить безпечно провести святкові події.

Ще одне перекриття відбудеться 5 жовтня на площі Театральній біля будинку №4. Тут, на відрізку від вулиці Фрідріха Шиллера, 1 до вулиці Миколи Лисенка, 2, рух транспорту буде повністю обмежений із 19:00 до 21:30 у зв’язку з проведенням святкового заходу, що передбачає участь великої кількості людей.

Отже, обмеження руху транспорту в Чернівцях на найближчі дні пов’язані як із ремонтами доріг, так і зі святковими подіями до Дня міста. Місцевих водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові перекриття, аби уникнути затримок і забезпечити безпечне пересування центром міста під час проведення ремонтів та заходів.

