Такую информацию предоставляет Черновицкий городской совет .

По сообщению городской администрации, на проспекте Независимости между улицами Главной и Ясской движение будет полностью перекрыто до 29 сентября включительно из-за ремонта дорожного покрытия.

На улице Вокзальной, в районе домов №36-38, работы по восстановлению дорожной сети будут продолжаться 25-26 сентября. В этот период движение транспорта на этом участке будет частично ограничено, чтобы обеспечить безопасность и эффективность проведения ремонтных работ.

Кроме того, 4–5 октября, в связи с проведением благотворительного мероприятия ко Дню города, на площади Соборной перекроют односторонний участок дороги от улицы Героев Майдана до Ивана Франко. Ограничение будет действовать ежедневно с 16.00 до 22.00, что позволит безопасно провести праздничные события.

Еще одно перекрытие состоится 5 октября на Театральной площади возле дома №4. Здесь, на отрезке от улицы Фридриха Шиллера, 1 до улицы Николая Лысенко, 2 движение транспорта будет полностью ограничено с 19:00 до 21:30 в связи с проведением праздничного мероприятия, предусматривающего участие большого количества людей.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Черновцах на ближайшие дни связано как с ремонтами дорог, так и с праздничными событиями ко Дню города. Местные водители призывают заранее планировать маршруты и учитывать временные перекрытия, чтобы избежать задержек и обеспечить безопасное передвижение по центру города во время проведения ремонтов и мероприятий.

