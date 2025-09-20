Новий графік руху транспорту в Чернівцях вводиться, на пасажирів чекають тимчасові зміни.

На пасажирів громадського транспорту чекають тимчасові зміни вводиться новий графік руху транспорту в Чернівцях, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють у міській раді.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях вводиться з 22 вересня, на пасажирів чекають тимчасові зміни, пов’язані з проведенням ремонтних робіт у районі зупинки «вулиця Фастівська».

Міська влада заздалегідь попереджає мешканців та гостей міста про зміни у схемі зупинок, аби уникнути незручностей під час користування громадським транспортом.

Зокрема, тролейбуси маршруту 2 та автобуси маршруту 34 тимчасово змінять місце посадки та висадки пасажирів. Відтепер їхня зупинка буде перенесена на вулицю Руську, 183.

Це рішення ухвалено для того, щоб ремонтні роботи на Фастівській могли виконуватися безпечно й без перешкод для руху. Нове місце зупинки діятиме протягом усього періоду проведення робіт, а після завершення все повернеться до звичного графіка.

Для пасажирів автобусного маршруту 9 визначили іншу альтернативу. Автобус зупинятиметься на «вулиці Винниченка» замість звичної «вулиці Фастівської». Така зміна має забезпечити безперервність сполучення і дати можливість містянам без зайвих труднощів добиратися у потрібному напрямку.

Міська рада закликає мешканців заздалегідь враховувати новий графік руху транспорту в Чернівцях та планувати свої поїздки з урахуванням нових місць зупинок. Водночас чиновники підкреслюють, що наразі тривалість ремонтних робіт та конкретну дату повернення зупинки на Фастівській до звичного місця поки не визначено.

