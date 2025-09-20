Пассажиров общественного транспорта ждут временные изменения вводится новый график движения транспорта в Черновцах, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают в городском совете.

Новый график движения транспорта в Черновцах вводится с 22 сентября, пассажиров ждут временные изменения, связанные с проведением ремонтных работ в районе остановки «улица Фастовская».

Городские власти заранее предупреждают жителей и гостей города об изменениях в схеме остановок во избежание неудобств при пользовании общественным транспортом.

В частности, троллейбусы маршрута 2 и автобусы маршрута 34 временно сменят место посадки и высадки пассажиров. Теперь их остановка будет перенесена на улицу Руську, 183.

Это решение принято для того, чтобы ремонтные работы на Фастовской могли выполняться безопасно и беспрепятственно для движения. Новое место остановки будет действовать в течение всего периода проведения работ, а по завершении все вернется в привычный график.

Для пассажиров автобусного маршрута 9 определили другую альтернативу. Автобус будет останавливаться на улице Винниченко вместо привычной улицы Фастовской. Такое изменение должно обеспечить непрерывность сообщения и дать возможность горожанам без лишних трудностей добираться в нужном направлении.

Городской совет призывает жителей заранее учитывать новый график движения транспорта в Черновцах и планировать поездки с учетом новых мест остановок. В то же время чиновники подчеркивают, что в настоящее время продолжительность ремонтных работ и конкретная дата возвращения остановки на Фастовской до привычного места пока не определена.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Черновцах: названы участки, где нельзя будет проехать.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Черновцах: как теперь будут курсировать автобусы и троллейбусы.

Как сообщала Politeka, Новый график поездов: стало известно о временных переменах для пассажиров.