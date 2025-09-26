Рішення про підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області було ухвалене Національною комісією.

Запровадять підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області лише для окремої частини українців, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Рішення про підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області було ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після ретельного аналізу роботи енергетичних компаній у попередні роки.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко зазначив, що перегляд тарифів є необхідним механізмом компенсації недоотриманих доходів операторами системи розподілу. Всього зміни торкнуться 18 компаній, які працюють за моделлю RAB-тарифів, що передбачає врахування інвестиційної вартості активів та прогнозованого доходу операторів.

Очікується, що додаткові кошти, які надходитимуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на зменшення заборгованості перед системним оператором та на фінансування заходів, необхідних для безперебійної роботи енергосистеми в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик уточнив, що першочергове використання коштів буде спрямоване на підтримку генерації електроенергії, що є критично важливим для стабільності енергосистеми під час пікових навантажень.

Аналітики відзначають, що для пересічних домогосподарств підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області на комунальні послуги майже не будуть помітні і суттєво не вплинуть на щомісячні витрати. Натомість бізнес-сектор може відчути їх більш гостро: зростання витрат на розподіл електроенергії збільшить операційні витрати підприємств, що, у свою чергу, може позначитися на цінах товарів та послуг у регіоні.

