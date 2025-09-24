Подорожчання проїзду в Сумській області відображає не лише місцеві реалії, а й загальнодержавні тенденції.

Подорожчання проїзду в Сумській області насамперед зачепило мешканців Глухова, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в рішенні міської ради, яке було ухвалене після звернення місцевих перевізників. Вони аргументували необхідність підвищення тарифів економічними чинниками: зростанням мінімальної зарплати, подорожчанням пального та запчастин. Виконавчий комітет підтримав ініціативу й встановив нові розцінки на маршрутах.

З 1 травня 2025 року оновлені тарифи діють на окремих маршрутах Глухова. Для дорослих поїздка коштує 15 гривень, а для школярів — 10. Найбільше зміни зачепили напрямки, обслуговувані перевізниками Дмитренко Олександр та Буйда Наталія. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області відображає не лише місцеві реалії, а й загальнодержавні тенденції.

Перевізники пояснюють, що без підняття вартості квитків неможливо підтримувати транспорт у робочому стані та забезпечувати регулярні рейси. Витрати на пальне і запчастини постійно зростають, а зарплати водіям мають залишатися конкурентними.

У міській раді відзначають, що нові тарифи — неприємне навантаження для пасажирів, проте іншого рішення не було. Зростання витрат у країні зробило коригування цін неминучим. Водночас перевізники гарантують, що графік руху маршруток залишиться без змін, а якість перевезень збережеться на належному рівні.

Жителям доведеться звикати до нових розцінок, адже вони вже набрали чинності. Для багатьох це стане ударом по бюджету, проте влада переконана: без такого кроку забезпечити стабільність транспортної системи було б неможливо.

