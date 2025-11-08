Після завершення планових робіт подачу електроенергії буде відновлено згідно з графіком відключення світла в Запоріжжі на 10 листопада.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 10 листопада оприлюднили енергетики через проведення ремонтних робіт на обладнанні, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційною інформацією, 10 листопада з 09:00 до 17:00 планується відключення електроенергії у кількох населених пунктах Запорізького району.

Без напруги перебуватимуть мешканці сіл Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка та Яворницьке. У цих населених пунктах електропостачання буде припинено повністю на час проведення ремонтних заходів, пов’язаних із обслуговуванням електромереж.

Також у період з 09:00 до 17:00 ремонт електрообладнання проводитимуть у селі Біленьке. Тимчасово без електрики залишаться будинки на вулиці Космічній — номери 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 107а, 109а, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 132, 130.

Крім того, ремонт запланований на вулицях Партизанська, Грушева, Миру та Українська у тому ж населеному пункті. Перелік адрес охоплює десятки житлових будинків, які будуть тимчасово знеструмлені.

У смт Кушугум електропостачання припинять на вулицях Жеріхова, Зарічна, Коротка, Лісна та Тяпкова. Знеструмлення здійснюватимуть у тому ж часовому проміжку.

За даними енергетиків, усі заходи мають на меті технічне оновлення системи та підвищення надійності електропостачання. Після завершення планових робіт подачу електроенергії буде відновлено згідно з графіком відключення світла в Запоріжжі на 10 листопада.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.