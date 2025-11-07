Обмеження руху в Закарпатській області у Виноградові є тимчасовим, але важливим заходом для підтримки безпеки та порядку на вулицях міста.

Обмеження руху в Закарпатській області у Виноградові 10 листопада пов’язане з проведенням санітарної та омолоджувальної обрізки дерев на центральній вулиці міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Виноградівська міська рада.

Роботи організовані для підтримки безпеки та естетичного вигляду зелених насаджень, а також для запобігання аварійним ситуаціям через старі або пошкоджені гілки.

Виноградівська міська рада повідомила про тимчасові незручності для водіїв і закликала враховувати обмеження переміщеня на ділянці від центрального універмагу до повороту на вулицю Шевченка, зокрема в районі магазину «Родинна ковбаска». Рух транспорту буде обмежений або повністю перекритий зранку 10 листопада 2025 року. Метою таких заходів є мінімізація ризику падіння гілок та безпечне виконання робіт спецтехнікою.

В офіційному зверненні рада наголосила, що мешканці повинні не паркувати свої автівки на зазначеній ділянці дороги, аби комунальні служби змогли оперативно завершити обрізку. Дотримання цієї вимоги скоротить тривалість обмеження переміщення та забезпечить безпечне пересування пішоходів і водіїв.

Автомобілістам рекомендують перевірити дату та пересвідчитися, що транспорт не залишено на вулиці Миру до початку робіт, заздалегідь прокласти об’їзні маршрути, а також уважно слідкувати за тимчасовими знаками та вказівками регулювальників, якщо вони будуть присутні. Виконання цих простих правил допоможе уникнути штрафів, примусової евакуації транспортних засобів і дозволить швидко відновити нормальний рух у Виноградові після завершення санітарної обрізки дерев.

Отже, обмеження руху в Закарпатській області у Виноградові є тимчасовим, але важливим заходом для підтримки безпеки та порядку на вулицях міста, що потребує уважності і співпраці від водіїв та мешканців.

