Ограничение движения в Закарпатской области в Виноградове является временной, но важной мерой по поддержанию безопасности и порядка на улицах города.

Ограничение движения в Закарпатской области в Виноградове 10 ноября связано с проведением санитарной и омолаживающей обрезки деревьев на центральной улице города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Виноградовский городской совет .

Работы организованы для поддержания безопасности и эстетичного вида зеленых насаждений, а также для предотвращения аварийных ситуаций из-за старых или поврежденных ветвей.

Виноградовский городской совет сообщил о временных неудобствах для водителей и призывал учитывать ограничения перемещения на участке от центрального универмага до поворота на улицу Шевченко, в частности в районе магазина «Семейная колбаска». Движение транспорта будет ограничено или полностью перекрыто утром 10 ноября 2025 года. Целью таких мер является минимизация риска падения ветвей и безопасное выполнение работ спецтехникой.

В официальном обращении совет подчеркнул, что жители должны не парковать свои автомобили на указанном участке дороги, чтобы коммунальные службы смогли оперативно завершить обрезку. Соблюдение этого требования сократит продолжительность ограничения перемещения и обеспечит безопасное передвижение пешеходов и водителей.

Автомобилистам рекомендуют проверить дату и убедиться, что транспорт не оставлен на улице Мира до начала работ, заранее проложить объездные маршруты, а также внимательно следить за временными знаками и указаниями регуляторов, если они будут присутствовать. Соблюдение этих простых правил поможет избежать штрафов, принудительной эвакуации транспортных средств и позволит быстро восстановить нормальное движение в Виноградове после завершения санитарной обрезки деревьев.

Следовательно, ограничение движения в Закарпатской области в Виноградове является временной, но важной мерой по поддержанию безопасности и порядка на улицах города, что требует внимательности и сотрудничества от водителей и жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили