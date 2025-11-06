Місцевим мешканцям варто враховувати введення обмежень на рух транспорту в Чернівцях, адже це впливає на зручність пересування містом.

Обмеження руху траснпорту в Чернівцях пов’язані з капітальними роботами, повідомляє Politeka.

Наразі на одній з вулиць обласного центру встановлюють сучасні підземні сміттєві контейнери, тому пересування цією ділянкою стане неможливим щонайменше до середини грудня.

Так, обмеження руху траснпорту в Чернівцях запровадили з 4 листопада на вулиці Ч. Дарвіна. Йдеться про відрізок дороги від будинку 17 до 19, де розпочалися капітальні роботи з облаштування підземних контейнерних майданчиків.

Цей проєкт покликаний зробити місто чистішим і зручнішим, однак на час робіт курсування транспорту тут буде повністю перекрито. Роботи триватимуть до 15 грудня, після чого вулицю обіцяють відкрити для проїзду.

Для водіїв уже встановили нові дорожні знаки, які показують схему об’їзду. Міська влада наголошує, що схему погоджено з усіма відповідними службами. Патрульним радять стежити за тим, щоб на зазначеній ділянці не залишали автомобілі, адже паркування тут тимчасово заборонене.

Обмеження руху в Чернівцях стосуються не лише вулиці Ч. Дарвіна. Зміни очікують і на інших ділянках міста. Так, на Героїв Майдану від будинку 60 до Соборної площі, 1 у листопаді, а саме 8, 15 та 22 числа, відбудеться часткове перекриття через капітальний ремонт опор контактної мережі комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління».

Також часткові труднощі з проїздом будуть на Товмоченській. Від будинку 12-А по вулиці Д. Січинського до третього провулку Стрийського планують проводити капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. Ці роботи мають завершитися до 1 червня 2026 року.

