Местным жителям следует учитывать введение ограничений на движение транспорта в Черновцах, ведь это влияет на удобство передвижения по городу.

Ограничения движения транспорта в Черновцах связаны с капитальными работами, сообщает Politeka.

Сейчас на одной из улиц областного центра устанавливают современные подземные мусорные контейнеры, поэтому передвижение по этому участку станет невозможным по меньшей мере до середины декабря.

Так, ограничение движения транспорта в Черновцах было введено с 4 ноября на улице Ч. Дарвина. Речь идет об отрезке дороги от дома 17 до 19, где начались капитальные работы по обустройству подземных контейнерных площадок.

Этот проект призван сделать город более чистым и удобным, однако на время работ курсирование транспорта здесь будет полностью перекрыто. Работы продлятся до 15 декабря, после чего улицу обещают открыть для проезда.

Для водителей уже установили новые дорожные знаки, показывающие схему объезда. Городские власти подчеркивают, что схема согласована со всеми соответствующими службами. Патрульным советуют следить за тем, чтобы на указанном участке не покидали автомобили, ведь парковка здесь временно запрещена.

Ограничения движения в Черновцах относятся не только к улице Ч. Дарвина. Изменения ожидают и на других участках города. Так, на Героев Майдана от дома 60 до Соборной площади, 1 в ноябре, а именно 8, 15 и 22 числа, состоится частичное перекрытие из-за капитального ремонта опор контактной сети коммунального предприятия «Черновицкое троллейбусное управление».

Также частичные сложности с проездом будут на Товмоченской. От дома 12-А по улице Д. Сичинского до третьего Стрийского переулка планируют проводить капитальный ремонт улично-дорожной сети. Эти работы должны завершиться к 1 июня 2026 года.

