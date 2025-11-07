Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також доступне завдяки міжнародним ініціативам і державним програмам.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові держава забезпечує через кілька напрямів підтримки, які допомагають тим, хто залишився без домівки, знайти тимчасове помешкання, повідомляє Politeka.

Програма входить до системи соціального захисту, спрямованої на допомогу переселенцям, військовослужбовцям, родинам загиблих, людям з інвалідністю, дітям-сиротам і громадянам, чиї оселі зруйновано внаслідок бойових дій.

Механізм реалізується відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення, який визначає порядок подання документів, перевірки даних і постановки на облік. Хоча процес оформлення займає певний час, він гарантує прозорість розподілу житла та забезпечує соціальну справедливість.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові також доступне завдяки міжнародним ініціативам і державним програмам, що дозволяють переселенцям отримувати квартири або службові приміщення для тимчасового проживання. Перевагу мають родини з дітьми, літні люди та громадяни з особливими потребами.

Серед основних напрямів допомоги виділяються дві ключові програми. Перша — «єВідновлення», що передбачає матеріальну компенсацію громадянам, чиї оселі пошкоджені або зруйновані. Підтримка може надаватися у вигляді грошової виплати чи сертифіката на придбання нової домівки. Друга — «єОселя», орієнтована на військових, медиків, педагогів і науковців. Вона пропонує іпотеку з пільговою відсотковою ставкою — 3% для окремих груп і 7% для решти заявників.

Отже, державні та міжнародні програми забезпечують соціально вразливі категорії можливістю відновити житлові умови, стабілізувати побут і повернути відчуття впевненості, що особливо важливо для тих, хто втратив дім через війну.

