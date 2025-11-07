Дефіцит певних продуктів у Миколаївській області став однією з головних тем осені, яка змушує хвилюватися багатьох місцевих жителів.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області став наслідком травневих заморозків, що знищили значну частину майбутнього врожаю, повідомляє Politeka.

Після складних погодних умов та скорочення врожаю фермери стикаються з подорожчанням витрат, а на полицях магазинів дедалі частіше з’являються імпортні фрукти. Це і є ознаками дефіциту певних продуктів у Миколаївській області.

Особливо це помітно на прикладі груш, які суттєво подорожчали порівняно з минулим роком. За оцінками фермерів, пошкодження сягнули близько 10 відсотків насаджень.

Через це господарства змушені були збільшити витрати на догляд за деревами, використовуючи більше засобів для обробки та захисту, що призвело до зростання собівартості вирощування груш.

Керівник великого садівничого господарства розповів, що цього сезону закупівельна ціна на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм. Це підвищення вже помітне на ринку, адже середня роздрібна вартість сягає майже 80 гривень за кілограм.

За його словами, погода цього року створила багато проблем, тому фермери використовували більше препаратів для захисту, що зробило урожай дорожчим, але врятувало частину плодів.

Він пояснив, що собівартість вирощування піднялася приблизно на 30 відсотків у порівнянні з минулим роком. Це, як і сам дефіцит продуктів у Миколаївській області, природно вплинуло на ціну для кінцевого споживача.

Експерти зазначають, що у сезоні 2025 року українські груші залишатимуться дорогими. Садівники також зауважують, що цього року більшість господарств продають врожай безпосередньо після збору.

