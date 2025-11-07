Дефицит определенных продуктов в Николаевской области стал одной из главных тем осени, заставляющей волноваться многих местных жителей.

Дефицит продуктов в Николаевской области стал следствием майских заморозков, уничтоживших большую часть будущего урожая, сообщает Politeka.

После сложных погодных условий и сокращения урожая фермеры сталкиваются с удорожанием расходов, а на полках магазинов все чаще появляются импортные фрукты. Это и есть признаки дефицита определенных продуктов в Николаевской области.

Особенно это заметно на примере груш, существенно подорожавших по сравнению с прошлым годом. По оценкам фермеров, повреждения составили около 10 процентов насаждений.

Из-за этого хозяйства вынуждены были увеличить расходы по уходу за деревьями, используя больше средств для обработки и защиты, что привело к росту себестоимости выращивания груш.

Руководитель крупного садоводческого хозяйства рассказал, что в этом сезоне закупочная цена на груши выросла с 50 до 70 гривен за килограмм. Это повышение уже заметно на рынке, ведь средняя розничная стоимость составляет почти 80 гривен за килограмм.

По его словам, погода в этом году создала много проблем, поэтому фермеры использовали больше препаратов для защиты, что сделало урожай более дорогим, но спасло часть плодов.

Он объяснил, что себестоимость выращивания поднялась примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Это, как и дефицит продуктов в Николаевской области, естественно повлияло на цену для конечного потребителя.

Эксперты отмечают, что в сезоне 2025 украинские груши будут оставаться дорогими. Садоводы также отмечают, что в этом году большинство хозяйств продают урожай после сбора.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.