У Львові на місяць запроваджено обмеження руху транспорту на вулиці Тютюнників, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській міській раді.

Ділянка від вул. Людкевича до вул. Архипенка буде перекрита для приватних автомобілів через плановий ремонт дороги та тротуару. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За даними Галицької районної адміністрації, на цій вулиці розташований ліцей №28 із поглибленим вивченням англійської мови, тож рух пішоходів і приватних автомобілів завжди інтенсивний. Через відсутність тротуару та численні ями проїзна частина була вкрита суцільними латками, тому необхідний комплексний ремонт.

Роботи стартували у середу, 5 листопада, і триватимуть до 8 грудня. Під час ремонтного періоду рух приватного транспорту по зазначеній ділянці буде заборонений. Громадський транспорт цією вулицею не курсує, тому обмеження стосуються лише особистих автомобілів.

Міська рада наголошує, що роботи проводяться задля покращення безпеки пішоходів та якості дорожнього покриття. Після завершення ремонтних заходів на вулиці Тютюнників буде новий асфальт і облаштований тротуар, що забезпечить комфортний прохід для всіх мешканців району.

Водії та мешканці просять враховувати тимчасові зміни при плануванні маршрутів і користуватися альтернативними дорогами на час обмежень. Слідкувати за інформацією про завершення робіт можна через офіційні джерела Львівської міськради.

Обмеження руху транспорту у Львові покликані зменшити ризики для пішоходів і водіїв, підвищити якість міських доріг та створити безпечні умови пересування у Галицькому районі Львова.

