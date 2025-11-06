Ограничения движения транспорта во Львове призваны снизить риски для пешеходов и водителей.

Во Львове в месяц введено ограничение движения транспорта на улице Табачников, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском городском совете.

Участок от ул. Людкевича на ул. Архипенко будет перекрыта для частных автомобилей из-за планового ремонта дороги и тротуара. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

По данным Галицкой районной администрации, на этой улице расположен лицей №28 с углубленным изучением английского языка, поэтому движение пешеходов и частных автомобилей всегда интенсивно. Из-за отсутствия тротуара и многочисленных ямы проезжая часть была покрыта сплошными заплатами, поэтому необходим комплексный ремонт.

Работы стартовали в среду, 5 ноября, и продлятся до 8 декабря. Во время ремонтного периода движение частного транспорта по указанному участку будет запрещено. Общественный транспорт по этой улице не курсирует, поэтому ограничения касаются только личных автомобилей.

Городской совет отмечает, что работы проводятся для улучшения безопасности пешеходов и качества дорожного покрытия. После ремонтных мероприятий на улице Тютюнников будет новый асфальт и обустроен тротуар, что обеспечит комфортный проход для всех жителей района.

Водители и жители просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и использовать альтернативные дороги на время ограничений. Следить за информацией о завершении работ можно через официальные источники Львовского горсовета.

Ограничения движения транспорта во Львове призваны снизить риски для пешеходов и водителей, повысить качество городских дорог и создать безопасные условия передвижения в Галицком районе Львова.

Последние новости Украины:

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили