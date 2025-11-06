Обмеження руху транспорту у Львівській області триватиме лише тимчасово.

Обмеження руху транспорту у Львівській області запровадили через роботи з оновлення водогону, повідомляє Politeka.

КП «Дрогобичводоканал» інформує, що перекрито вулицю Пилипа Орлика — від перехрестя з Володимира Великого до Михайла Грушевського.

Ремонтні роботи триватимуть три дні — до 7 листопада. За цей час комунальники проведуть заміну ділянки водопровідної мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання.

Підприємство просить водіїв заздалегідь планувати маршрути, враховуючи перекриття, та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. Рух транспорту відновлять одразу після завершення будівельно-монтажних робіт, тож обмеження руху транспорту у Львівській області триватиме лише тимчасово.

Крім того, у Львівській області відбулося подорожчання проїзду.

Оновлені тарифи охоплюють усіх пасажирів міського транспорту та запроваджують кілька варіантів оплати. Тим, хто платить готівкою, проїзд тепер коштує 20 гривень. Власники «Карти дрогобичанина» й надалі користуються пільговими умовами, тоді як при оплаті банківською карткою або через безконтактні сервіси ціна становить 18 гривень — такий підхід заохочує пасажирів переходити на сучасні електронні способи розрахунку.

Крім того, пенсіонери, особи з інвалідністю III групи віком від 60 років і опікуни дітей-сиріт мають право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за умови наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні шкіл можуть безоплатно користуватися громадським транспортом у навчальні дні до 19:30, пред’явивши учнівський квиток. Пільга не діє у вихідні дні.