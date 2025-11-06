Ограничение движения транспорта во Львовской области будет продолжаться только временно.

Ограничение движения транспорта во Львовской области было введено из-за работ по обновлению водопровода, сообщает Politeka.

КП «Дрогобычводоканал» сообщает, что перекроют улицу Филиппа Орлика — от перекрестка с Владимира Великого до Михаила Грушевского.

Ремонтные работы продлятся три дня —до 7 ноября. За это время коммунальщики произведут замену участка водопроводной сети, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение.

Предприятие просит водителей заранее планировать маршруты с учетом перекрытия и соблюдать требования временных дорожных знаков. Движение транспорта возобновят сразу после завершения строительно-монтажных работ, поэтому ограничение движения транспорта во Львовской области будет продолжаться только временно.

Кроме того, во Львовской области произошло подорожание проезда.

Обновленные тарифы охватывают всех пассажиров городского транспорта и вводят несколько вариантов оплаты. Тем, кто платит наличными, проезд теперь стоит 20 гривен. Владельцы «Карты дрогобычанина» и дальше пользуются льготными условиями, тогда как при оплате банковской картой или через бесконтактные сервисы цена составляет 18 гривен — такой подход поощряет пассажиров переходить на современные электронные способы расчета.

Кроме того, пенсионеры, лица с инвалидностью III группы в возрасте от 60 лет и опекуны детей-сирот имеют право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся школ могут безвозмездно пользоваться общественным транспортом в учебные дни до 19:30, предъявив учащийся билет. Льгота не действует в выходные дни.

