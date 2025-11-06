Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є вимушеним кроком у межах "загальнодержавної стратегії".

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області охопило кілька громад і викликало невдоволення серед жителів, повідомляє Politeka.

Із 1 січня 2026 року у Берестині збільшується плата за централізоване водопостачання та водовідведення на 13,2%. Представники місцевої влади пояснюють перегляд розцінок потребою оновлення очисних систем і покращення якості подачі ресурсу, проте мешканці вважають нові ціни надмірними та не відповідними рівню послуг.

Попереднє коригування відбулося на початку 2025 року: кубометр води оцінювався у 49,40 грн, відведення — 83,10 грн, а з урахуванням абонентської плати сума становила 132,50 грн. Керівник комунального підприємства Микола Дубина наголосив, що модернізація очисних споруд вимагає приблизно 400 млн грн і реалізовуватиметься поетапно за участі інвесторів. На його думку, оновлені тарифи допоможуть забезпечити стабільну якість постачання та очищення води.

Втім, мешканці громади реагують різко. У численних коментарях під офіційними повідомленнями місцевої влади люди зазначають, що збільшення платежів створює додаткове навантаження на сімейні бюджети, тоді як вода не відповідає стандартам. Вони закликають до незалежного аудиту, наголошуючи, що питання водозабезпечення стосується не лише фінансів, а й щоденного комфорту.

Додатковим фактором невдоволення є загальна тенденція до підвищення розцінок у державі. З 2026 року очікується поступове зростання вартості електроенергії та інших житлово-комунальних послуг. Національний банк попереджає, що коригування тарифів до економічно виправданого рівня може спричинити тиск на бюджети громад та домогосподарства. Наразі держава витрачає значні ресурси на підтримку комунальної сфери, тоді як борги водоканалів уже обчислюються десятками мільярдів гривень.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є вимушеним кроком у межах загальнодержавної стратегії, однак воно супроводжується невдоволенням населення та фінансовими труднощами місцевих структур, що підкреслює потребу у зваженій тарифній політиці та контролі якості сервісу.

Джерело: Берестин.info

