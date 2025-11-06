Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области охватило несколько общин и вызвало недовольство жителей, сообщает Politeka.

С 1 января 2026 г. в Берестине увеличивается плата за централизованное водоснабжение и водоотвод на 13,2%. Представители местных властей объясняют пересмотр тарифов потребностью обновления очистных систем и улучшения качества подачи ресурса, однако жители считают новые цены чрезмерными и не соответствующими уровню услуг.

Предварительная корректировка состоялась в начале 2025 года: кубометр воды оценивался в 49,40 грн, отвод - 83,10 грн, а с учетом абонентской платы сумма составила 132,50 грн. Руководитель коммунального предприятия Николай Дубина подчеркнул, что модернизация очистных сооружений требует около 400 млн грн и будет реализовываться поэтапно с участием инвесторов. По его мнению, обновленные тарифы помогут обеспечить стабильное качество снабжения и очистки воды.

Впрочем, жители общины резко реагируют. В многочисленных комментариях под официальными сообщениями местных властей люди отмечают, что увеличение платежей создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты, в то время как вода не соответствует стандартам. Они призывают к независимому аудиту, отмечая, что вопрос водообеспечения касается не только финансов, но и ежедневного комфорта.

Дополнительным фактором недовольства есть общая тенденция к повышению тарифов в государстве. С 2026 г. ожидается постепенный рост стоимости электроэнергии и других жилищно-коммунальных услуг. Национальный банк предупреждает, что корректировка тарифов до экономически оправданного уровня может повлечь давление на бюджеты общин и домохозяйства. В настоящее время государство тратит значительные ресурсы на поддержку коммунальной сферы, в то время как долги водоканалов уже исчисляются десятками миллиардов гривен.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области является вынужденным шагом в рамках общегосударственной стратегии, однако сопровождается недовольством населения и финансовыми трудностями местных структур, что подчеркивает потребность во взвешенной тарифной политике и контроле качества сервиса.

