Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області проводиться за визначеним графіком.

У Кіровоградській області внутрішньо переміщені особи та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки роботі гуманітарного хабу «Єднання», повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Гуманітарний центр «Єднання» став важливою платформою підтримки для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Його основна мета полягає в тому, щоб надати переселенцям не лише гуманітарну, а й інформаційну та консультаційну допомогу. Працівники хабу допомагають адаптуватися до нових умов життя, орієнтують у питаннях соціальної підтримки та сприяють інтеграції у громаду.

Особливу увагу в діяльності центру приділено мешканцям, які прибули з Покровського району, адже саме вони зараз потребують підвищеної турботи та матеріальної підтримки. У межах роботи хабу людям видають гігієнічні набори та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, що дозволяє частково зменшити навантаження на сімейні бюджети переселенців і пенсіонерів.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. На місці фахівці допомагають із реєстрацією, консультують щодо доступних видів підтримки та фіксують індивідуальні потреби кожного відвідувача.

Крім того, гуманітарний центр «Єднання» планує й надалі підтримувати найуразливіші категорії населення. Серед тих, хто може отримати допомогу, — люди похилого віку, громадяни з онкологічними захворюваннями, а також особи з інвалідністю першої та другої групи.

Розподіл продуктових наборів проводиться за визначеним графіком. Дати проведення роздачі допомоги оприлюднюються окремо на офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там же регулярно публікуються актуальні новини, оновлення щодо діяльності центру та оголошення про майбутні заходи.

