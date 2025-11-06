Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по определенному графику.

В Кировоградской области внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря работе гуманитарного хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Гуманитарный центр «Єднання» стал важной платформой поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Его основная цель состоит в том, чтобы предоставить переселенцам не только гуманитарную, но и информационную и консультационную помощь. Сотрудники хаба помогают адаптироваться к новым условиям жизни, ориентируют в вопросах социальной поддержки и способствуют интеграции в общину.

Особое внимание в деятельности центра уделено жителям, прибывшим из Покровского района, ведь именно они сейчас нуждаются в повышенной заботе и материальной поддержке. В рамках работы хабу людям выдают гигиенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, что позволяет частично снизить нагрузку на семейные бюджеты переселенцев и пенсионеров.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. На месте специалисты помогают с регистрацией, консультируют доступные виды поддержки и фиксируют индивидуальные потребности каждого посетителя.

Кроме того, гуманитарный центр «Єднання» планирует и дальше поддерживать самые уязвимые категории населения. Среди тех, кто может получить помощь, — пожилые люди, граждане с онкологическими заболеваниями, а также лица с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение продуктовых наборов производится по определенному графику. Даты проведения раздачи помощи обнародуются отдельно на официальном телеграмм-канале хаба «Єднання». Там же регулярно публикуются актуальные новости, обновление деятельности центра и объявления о будущих мероприятиях.

