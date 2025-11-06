З початку листопада мешканцям Сумської області варто уважніше стежити за змінами у перевезеннях, адже зʼявився новий графік руху поїздів.

Новий графік руху поїздів у Сумській області запроваджено у зв’язку з оптимізацією маршрутів і коригуванням часу відправлення кількох приміських рейсів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", оновлення покликане зробити транспортну систему зручнішою для пасажирів і підвищити ефективність залізничного сполучення.

Новий графік руху поїздів у Сумській області офіційно діє з 3 листопада 2025 року. В АТ "Укрзалізниця" повідомили про зміни, які торкнулися кількох популярних напрямків.

Йдеться про №6101 та №6102, що тепер курсують за маршрутами «Ворожба – Конотоп» та «Конотоп – Ворожба». Раніше ці склади прямували у напрямках «Ворожба – Бахмач» та «Бахмач – Ворожба».

В оновленому розкладі врахували пасажиропотік і зручність пересадок, тому маршрути стали коротшими і практичнішими. У перший день дії змін №6101 вирушив із затримкою близько чотирьох годин.

Крім цього, компанія нагадала, що ще з 22 жовтня 2025 року скасовано рейси №6542 та №6543, які курсували за напрямками «Конотоп – Неплюєве» і «Неплюєве – Конотоп». На заміну призначено три нові пасажирські склади.

№6544 вирушає о 14:20, №6541 відправляється рано вранці о 04:49, а №6545 виїжджає о 16:45. Таким чином, пасажири мають змогу обрати зручний час для поїздки в межах регіону.

Новий графік руху поїздів у Сумській області стосується і рейсів, які курсують між Сумами та іншими станціями регіону. Від 24 жовтня змінився маршрут №7009. Тепер він їздить лише до станції «Суми» замість попереднього напрямку до «Ворожби».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.