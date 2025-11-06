У місті на Волині запроваджена нова система оплати проїзду у Волинській області, яка дозволяє мешканцям Нововолинська користуватися електронним квитком «City Card» для громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Міський голова Борис Карпус повідомив у телеграмі, що абонементи допомагають здійснювати поїздки зі знижкою та зручно.

Система передбачає придбання 50 або 100 поїздок на власну картку. 50 поїздок коштують 600 гривень, тобто 12 гривень за поїздку, а 100 поїздок — 1100 гривень, що дає 11 гривень за одну подорож. Термін дії абонементів: 50 поїздок — 90 днів, 100 — 180 днів.

Абонемент купується на чинну пластикову «City Card», що робить процес швидким та доступним. Така система дозволяє мешканцям планувати поїздки, контролювати витрати та отримувати вигоду від передплати.

Нова система оплати проїзду у волинській області оптимізує пересування містом, забезпечує фіксовану вартість поїздок, зручне поповнення картки та передбачувану оплату для всіх пасажирів.

Крім того, у Волинській області відбулося подорожчання проїзду.

Мешканці регіону відзначають, що ціни підвищуються поступово, але постійно, істотно впливаючи на сімейні бюджети. Волинянка зазначила, що поїздка до села Ярославичі стала дорожчою: раніше коштувала 50 гривень, а зараз — 60: «Після першого підвищення це ще не сильно відчутно, але друге вже помітно».

Інші пасажири додають, що регулярне користування транспортом стало значущим фінансовим навантаженням. Особливо гостро зміни відчувають пенсіонери. Жителька Горохова, яка отримує чотири тисячі пенсії, розповіла: «Раніше поїздка коштувала 70 гривень, тепер — 100. Виживати стало надзвичайно складно».

