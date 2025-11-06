Новая система оплаты проезда в Волынской области оптимизирует передвижение по городу.

В городе на Волыни введена новая система оплаты проезда в Волынской области, которая позволяет жителям Нововолынска пользоваться электронным билетом City Card для общественного транспорта, сообщает Politeka.

Мэр Борис Карпус сообщил в телеграмме, что абонементы помогают совершать поездки со скидкой и удобно.

Система предусматривает приобретение 50 или 100 поездок на собственную карту. 50 поездок стоят 600 гривен, то есть 12 гривен за поездку, а 100 поездок - 1100 гривен, что дает 11 гривен за одно путешествие. Срок действия абонементов: 50 поездок – 90 дней, 100 – 180 дней.

Абонемент покупается на действующую пластиковую City Card, что делает процесс быстрым и доступным. Такая система позволяет жителям планировать поездки, контролировать расходы и получать выгоду от подписки.

Новая система оплаты проезда в Волынской области оптимизирует передвижение по городу, обеспечивает фиксированную стоимость поездок, удобное пополнение карты и предполагаемую оплату для всех пассажиров.

Кроме того, в Волынской области произошло подорожание проезда.

Жители региона отмечают, что цены повышаются постепенно, но постоянно, оказывая существенное влияние на семейные бюджеты. Волынянка отметила, что поездка в село Ярославичи стала дороже: раньше стоила 50 гривен, а сейчас — 60: «После первого повышения это еще не сильно ощутимо, но второе уже заметно».

Другие пассажиры добавляют, что регулярное использование транспорта стало значимой финансовой нагрузкой. Особенно остро перемены испытывают пенсионеры. Жительница Горохова, получающая четыре тысячи пенсии, рассказала: «Раньше поездка стоила 70 гривен, теперь — 100. Выживать стало очень сложно».

