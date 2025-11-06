Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може стати причиною подорожчання продукції через зменшення запасів продовольчої пшениці, необхідної для роботи місцевих підприємств із виробництва борошна, інформує Politeka.

Під час форуму «ХЛІБ.ua» керівник Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський заявив, що врожай зернових очікується на рівні 21 мільйона тонн. Із цього обсягу лише 10,3 мільйона тонн складатиме продовольча пшениця, а 1,7 мільйона відповідатиме найвищим стандартам якості. Такий розподіл ускладнює діяльність підприємств, які займаються переробкою зерна та виготовленням борошна.

За словами Рибчинського, нині помітно посилюється конкуренція між переробниками всередині країни та експортерами. Через обмежені ресурси аграрії не квапляться реалізовувати зерно, залишаючи його на зберігання у власних господарствах. Це уповільнює обіг продукції, створює коливання ринкової вартості й спричиняє складнощі для підприємств хлібопекарської сфери.

Крім того, ситуацію поглиблює нестача жита. У поточному сезоні прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як минулого року цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн. Такий розрив підвищує залежність від зовнішніх постачань і негативно впливає на стабільність внутрішнього ринку.

Експерти наголошують, що скорочення обсягів зернових культур і зміна структури посівів можуть безпосередньо позначитися на цінах у наступному році. Уже зараз дефіцит пшениці належної якості створює труднощі для виготовлення борошна, збільшуючи ризики для продовольчої галузі.

Таким чином, дефіцит хліба в Кіровоградській області стає одним із ключових викликів нового сезону, формуючи ситуацію на ринку зерна, впливаючи на цінові тенденції та стабільність забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.