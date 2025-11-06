Робота для пенсіонерів у Львові може стати чудовою нагодою залишатися активним, спілкуватися з людьми та мати стабільний дохід.

У Львові пропонують різноманітні варіанти роботи для тих пенсіонерів, які хочуть отримувати гідну зарплату, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька вакансій із сайту work.ua, які можуть зацікавити старших людей.

Робота для пенсіонерів у Львові зараз досить різноманітна. Першою пропозицією є вакансія продавця-консультанта у магазині «Lush» у торговому центрі «Victoria Gardens» на Кульпарківській, 226а.

Оплата становить від 18 000 на місяць, до неї додається премія за особисті продажі. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з першого дня та повну відповідність графіку торгових центрів (з 10:00 до 22:00).

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Львові - це посада комплектувальника товарів у Франківському районі. Заробіток залежить від кількості виконаних замовлень і становить від 25 000 до 35 000.

Серед переваг - стабільність, можливість гнучкого графіка, допомога від команди на етапі адаптації та навіть знижки на продукцію власного виробництва «Сільпо». Основні завдання: уважна комплектація товарів, ввічливе спілкування з гостями, точність і швидкість.

Не менш привабливою є позиція пекаря у міні-пекарні на вулиці Зеленій, 20, а також на вулиці Пулюя, 40. Тут обіцяють офіційне працевлаштування та оплату від 1200 грн на день плюс відсоток та безкоштовний обід.

Ще одна вакансія доступна для тих, хто має технічні навички. Йдеться про посаду монтажника жалюзі та ролет. Заробіток складає від 40 000 до 50 000 і формується як відсоток від виконаних замовлень.

