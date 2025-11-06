Работа для пенсионеров во Львове может стать прекрасной возможностью оставаться активной, общаться с людьми и иметь стабильный доход.

Во Львове предлагают разные варианты работы для тех пенсионеров, которые хотят получать достойную зарплату, сообщает Politeka.

Мы собрали несколько вакансий с сайта work.ua, которые могут заинтересовать пожилых людей.

Работа для пенсионеров во Львове сейчас достаточно разнообразна. Первым предложением является вакансия продавца-консультанта в магазине Lush в торговом центре Victoria Gardens на Кульпарковской, 226а.

Оплата составляет от 18 000 в месяц, к ней прилагается премия за личные продажи. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с первого дня и полное соответствие графику торговых центров (с 10:00 до 22:00).

Еще одна интересная работа для пенсионеров во Львове – это должность комплектующего товаров во Франковском районе. Заработок зависит от количества исполненных заказов и составляет от 25 000 до 35 000.

Среди преимуществ – стабильность, возможность гибкого графика, помощь от команды на этапе адаптации и даже скидки на продукцию собственного производства «Сільпо». Основные задачи: внимательная комплектация товаров, вежливое общение с гостями, точность и быстрота.

Не менее привлекательна позиция пекаря в мини-пекарне на улице Зеленой, 20, а также на улице Пулюя, 40. Здесь обещают официальное трудоустройство и оплату от 1200 грн в день плюс процент и бесплатный обед.

Еще одна вакансия доступна для тех, кто имеет технические навыки. Речь идет о должности монтажника жалюзи и роллет. Заработок составляет от 40000 до 50000 и формируется как процент от выполненных заказов.

