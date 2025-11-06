Подорожчання продуктів у Запоріжжі підкреслює різницю між торговими мережами та важливість контролю цін для економного вибору.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксовано на огірки колючі, манку та вершки, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію надає портал Мінфін.

Середня вартість кілограма огірків на 5 листопада 2025 року становить 169,90 грн. У мережі Megamarket розцінки такі ж, а жовтневі показники були нижчими — 137,36, що демонструє підвищення за місяць на 84,00. Індекс споживчих цін показує поступове зростання від 85,90 на початку жовтня до 169,90 на початку листопада, з різкими стрибками у середині — з 135,00 до 180,00.

Манка Хуторок (800 г) має середню ціну 37,68 грн. Поточні пропозиції коливаються від 34,56 до 40,00. Жовтневі середні становили 37,18, отже місячне підвищення склало 1,91. Протягом місяця спостерігали невеликі коливання від 35,78 на початку жовтня до 38,50 в середині місяця, а наприкінці — стабілізація на 37,68.

Вершки Простонаше 10% (200 мл) коштують близько 38,13 грн. У мережах Megamarket, Metro та Novus ціни на початок листопада коливалися від 37,99 до 38,40. Жовтневі середні становили 36,14, приріст за місяць — 2,49. Індекс за днями демонструє помірне підвищення з 35,63 до 38,13 грн, з періодичними стабілізаціями.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі підкреслює різницю між торговими мережами та важливість контролю цін для економного вибору. Всі дані наведено відповідно до джерел станом на 5 листопада 2025 року, що дозволяє відстежити точну динаміку вартості основних продуктів харчування.

Крмі того, у Запоріжжі українці також мають можливість отримати продукти безкоштовно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли увімкнуть батареї.

Також Politeka повідомляла, Графік відключення світла у жовтні 2025 в Запорізькій області: зроблено попередження.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Запорізькій області: хто заплатить більше.