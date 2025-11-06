Подорожание продуктов в Запорожье подчеркивает разницу между торговыми сетями и важность контроля цен для экономного выбора.

Подорожание продуктов в Запорожье зафиксировано на колючие огурцы, манку и сливки, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Средняя стоимость килограмма огурцов на 5 ноября 2025 составляет 169,90 грн. В сети Megamarket расценки такие же, а октябрьские показатели были ниже – 137,36, что демонстрирует повышение за месяц на 84,00. Индекс потребительских цен показывает постепенный рост с 85,90 в начале октября до 169,90 в начале ноября, с резкими скачками в середине — со 135,00 до 180,00.

Манка Хуторок (800 г) имеет среднюю цену 37,68 грн. Текущие предложения колеблются от 34,56 до 40,00. Октябрьские средние составляли 37,18, так что месячное повышение составило 1,91. В течение месяца наблюдали небольшие колебания от 35,78 в начале октября до 38,50 в середине месяца, а в конце стабилизация на 37,68.

Сливки Простонаше 10% (200 мл) стоят около 38,13 грн. В сетях Megamarket, Metro и Novus цены на начало ноября колебались с 37,99 до 38,40. Октябрьские средние составляли 36,14, прирост за месяц – 2,49. Индекс на днях демонстрирует умеренное повышение с 35,63 до 38,13 грн, с периодическими стабилизациями.

Удорожание продуктов в Запорожье подчеркивает разницу между торговыми сетями и важность контроля цен для экономного выбора. Все данные приведены в соответствии с источниками по состоянию на 5 ноября 2025 г., что позволяет отследить точную динамику стоимости основных продуктов питания.

Кроме того, в Запорожье украинцы также имеют возможность получить продукты бесплатно.

